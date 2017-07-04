Правительство РФ разрешило перевозить детей от 7 лет без автокресел

Документ с соответствующим решением представлен на сайте кабмина.

Москва. Правительство РФ опубликовало постановление, вносящее поправки в Правила дорожного движения: теперь водителям разрешено перевозить детей с 7 до 11 лет без использования автокресел на заднем сидении машины. Каждый желающий может ознакомиться с документом, представленным на сайте кабмина.

При этом стоит отметить, что данная норма не распространяется на перевозку детей на переднем сидении автомобиля.

Также отмечается, что теперь нельзя оставлять детей дошкольного возраста без присмотра взрослых в припаркованной машине.