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      Михаил Бабич встретится с участниками молодежного форума iВолга тет-а-тет

      13:10, 23 июня, 2017
      Новичок
      13:10, 23 июня, 2017
      Новичок
      45
      0
      #форум\n#молодежь\n#Михаил Бабич\n#ПФО\n#Бабич\n#Полномочный представитель Президента РФ в ПФО\n#Волга
      Фото: pfo.gov.ru
      45
      0

      В этом году полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе решил изменить традиционный формат встречи с молодежью.

      Самарская область. Михаил Бабич с официальным визитом посетит молодежный форум ПФО iВолга. В рамках проведения форума полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе отказался посещать фестивальную поляну в традиционном формате, сообщается в блоге Самарской области

      Блогер под ником  denataliya пишет, что в  этом году Бабич решил поговорить с молодежью тет-а-тет, без присутствия чиновников, организаторов форума и представителей прессы. По ее словам, полпред планирует обсудить с участниками форума разные вопросы: политику, протестные настроения, государственное устройство и т.п. 

      Помимо этого, блогер под ником Алексей Сергеевич отмечает, что Михаилу Бабичу интересно обсуждение подобных тем с представителями молодежи, а не заранее подготовленными людьми. 

      Напомним, молодежный форум iВолга проходит в Самарской области с 14 по 25 июня. 

      13:10, 23 июня, 2017
      Новичок
      45
      0
      #форум\n#молодежь\n#Михаил Бабич\n#ПФО\n#Бабич\n#Полномочный представитель Президента РФ в ПФО\n#Волга

       

       

       

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