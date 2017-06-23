Михаил Бабич встретится с участниками молодежного форума iВолга тет-а-тет

В этом году полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе решил изменить традиционный формат встречи с молодежью.

Самарская область. Михаил Бабич с официальным визитом посетит молодежный форум ПФО iВолга. В рамках проведения форума полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе отказался посещать фестивальную поляну в традиционном формате, сообщается в блоге Самарской области.

Блогер под ником denataliya пишет, что в этом году Бабич решил поговорить с молодежью тет-а-тет, без присутствия чиновников, организаторов форума и представителей прессы. По ее словам, полпред планирует обсудить с участниками форума разные вопросы: политику, протестные настроения, государственное устройство и т.п.

Помимо этого, блогер под ником Алексей Сергеевич отмечает, что Михаилу Бабичу интересно обсуждение подобных тем с представителями молодежи, а не заранее подготовленными людьми.

Напомним, молодежный форум iВолга проходит в Самарской области с 14 по 25 июня.