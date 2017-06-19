Воздушные силы международной коалиции в Сирии попадут под прицел российских систем ПВО

Также самолеты США и их союзников будет сопровождать авиация ВКС.

Москва. В Минобороны России заявили о прекращении взаимодействия с США по предотвращению инцидентов в Сирии с 19 июня. Это значит, что теперь российские средства ПВО и авиация ВКС будут сопровождать самолеты и беспилотники международной коалиции западнее реки Евфрат в качестве воздушных целей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова представителя ведомства.

Причиной послужило произошедшее накануне к югу от Ракки уничтожение американским истребителем самолета ВВС армии Башара Асада. В американском командовании заявили, что объект атаковал позиции Демократических сил Сирии.

В Минобороны РФ подчеркнули, что расценивают действия авиации США как «военную агрессию по отношению к Сирийской Арабской Республике» под прикрытием «борьбы с терроризмом». Также ведомство потребовало тщательного расследования данного инцидента американским командованием с предоставлением информации о его результатах и принятых мерах.