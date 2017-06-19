В Московском зоопарке родился слоненок весом 90 килограмм

Нового обитателя учреждения посетители смогут увидеть в павильоне «Слоны».

Москва. В столичном зоопарке родился детеныш азиатского слона. При рождении слоненок весил 90 килограмм, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сейчас новорожденный большую часть времени проводит с мамой, которая кормит его молоком каждые полтора часа. Питаться взрослой пищей он начнет только к двум-трем годам. А главное лакомство слонов – бананы и яблоки – детенышу измельчает и дает попробовать самка, 36-летная слониха Пипита.

Несмотря на юный возраст, малыш очень любопытный и любит играть. Любимая его забава – хоботом поднимать палки или разбрасывать траву. Посетители смогут увидеть его, как только он окрепнет.