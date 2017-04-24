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      Россия вышла на третье место по уровню военных расходов

      14:56, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      14:56, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      113
      0
      #армия\n#рейтинг\n#Россия\n#расходы\n#военные
      Фото: mil.ru
      113
      0

      В тройку стран с самыми большими военными расходами вошли США и Китай.

      Москва. Россия оказалась на третьем месте по объему военных расходов после США и Китая. Расходы страны составили 69,2 млрд долларов, сообщает «Интерфакс».

      США потратили на военные нужды в 2016 году 611 млрд долларов, Китай – 215 млрд долларов.  

      В докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) отмечается: «Россия увеличила свои расходы на 5,9%, до 69,2 миллиарда долларов, оказавшись на третьем месте в списке стран с самыми высокими военными расходами».

      В 2016 году больше половины российского военного бюджета ушло на финансирование госпрограммы вооружений. Увеличение расходов на оборону связано с резким снижением цен на нефть.

      В феврале 2017 года заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что в 2017 году более 1,4 трлн рублей уйдет на закупку вооружений и военной техники.

      «В числе приоритетов – развитие систем связи, разведки и управления, радиоэлектронной борьбы, комплексов беспилотных летательных аппаратов, роботизированных ударных комплексов, современной транспортной авиации. Среди наиболее важных задач и модернизация высокоточного оружия и средств борьбы с ним, систем индивидуальной защиты военнослужащих», - добавил он

      «Будет предусмотрено развитие Военно-морского флота, прежде всего в арктической зоне РФ и на Дальнем Востоке, а также совершенствование технической оснащенности Вооруженных сил за счет модернизации существующих и закупок вооружений, в том числе двойного назначения», - сообщил Борисов.

      14:56, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      113
      0
      #армия\n#рейтинг\n#Россия\n#расходы\n#военные
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