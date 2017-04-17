В России создали видеословарь православной лексики жестового языка

Презентация состоится в четверг, 20 апреля, в Марфо-Мариинской обители в Москве.

Москва. Всероссийское общество глухих и Координационный центр по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими синодального Отдела по благотворительности выпустили видеословарь православной лексики жестового языка. Его презентация запланирована на 20 апреля в Марфо-Мариинской обители, сообщает «Интерфакс».

Руководитель направления по работе с инвалидами синодального Отдела по благотворительности Вероника Леонтьева говорит: «Этот видеословарь по-своему уникален, никогда раньше в России не предпринимались попытки обобщить и представить в видеоформате все многообразие русского жестового языка по церковной тематике. Этот диск очень ждут глухие люди, сурдопереводчики, священники, социальные работники по всей стране».

Словарь составлялся более года. В него вошли 160 терминов, разделенных на диалекты и общеупотребительные слова. В ходе работы специалисты обобщили опыт девяти регионов, в которых длительное время функционируют православные общины глухих: в Москве, Петербурге, Красноярском крае, в Нижегородской, Томской, Свердловской, Кировской, Новосибирской и Иркутской областях.

Составителем словаря стала аспирантка филологического факультета МГУ Анна Сысоева, которая сама является слабослышащей.

В настоящее время в 62 православных храмах ведется работа с глухими людьми. Каждый год количество общин увеличивается. Ведущие преподаватели и специалисты учебно-методического центра Всероссийского общества глухих регулярно проводят курсы по обучению священнослужителей, социальных работников и добровольцев работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими.