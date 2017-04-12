  • $ 56.96 ↓
  • € 60.3 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Российские ученые разработали женскую версию бронежилета

      14:20, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      14:20, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      127
      0
      #безопасность\n#армия\n#женщины
      Фото: twitter.com/russianallies
      127
      0

      Это связано с большим количеством девушек, желающих служить в органах правопорядка.

      Москва. В России ученые из Научно-исследовательского института разработали женский бронежилет «Лига». Создание бронежилета актуально в связи с увеличением количества женщин, стремящихся служить в правоохранительных органах, сообщает «ФедералПресс».

      Бронежилет «Лига» выпустят в восьми различных вариантах, поэтому девушки легко подберут модель по росту и особенностям фигуры.

      В женских бронежилетах используется новая защитная структура с применением металлокерамических бронеэлементов.

      14:20, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      127
      0
      #безопасность\n#армия\n#женщины
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа