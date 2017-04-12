Российские ученые разработали женскую версию бронежилета

Это связано с большим количеством девушек, желающих служить в органах правопорядка.

Москва. В России ученые из Научно-исследовательского института разработали женский бронежилет «Лига». Создание бронежилета актуально в связи с увеличением количества женщин, стремящихся служить в правоохранительных органах, сообщает «ФедералПресс».

Бронежилет «Лига» выпустят в восьми различных вариантах, поэтому девушки легко подберут модель по росту и особенностям фигуры.

В женских бронежилетах используется новая защитная структура с применением металлокерамических бронеэлементов.