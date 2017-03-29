На Дальнем Востоке ученые создали «наношоколад» с морской капустой

Свою разработку они хотят запетентовать.

Владивосток. Дальний Восток. Ученые из Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ШБМ ДВФУ) придумали новый способ приготовления шоколада с добавлением морской капусты. По мнению разработчиков, получилось вкусно и питательно, пишет SVOPI.

Ученые из Владивостока смешали в определенной пропорции ламинарию и традиционные составляющие шоколада. Полученные продукт они назвали «наношоколадом». По их мнению, новый способ приготовления сладости позволяет доставить в организм все полезные вещества.

Ученые планируют расширить ассортимент «наношоколада», добавив ягоды и дикорастущие растения Дальневосточной тайги.

После получения патента технологию «наношоколада» отдадут в массовое производство.

Морская капуста, или ламинария используется в пищу достаточно давно. Она способствует повышению иммунной системы, обогащает организм витаминами и минералами, благотворно сказывается на эндокринной системе. Даже в сушеном виде морская капуста сохраняет полезные свойства.