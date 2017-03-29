  • $ 56.94 ↓
  • € 61.81 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      На Дальнем Востоке ученые создали «наношоколад» с морской капустой

      18:40, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      18:40, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      64
      0
      #нанотехнологии\n#Дальний Восток\n#ученые\n#шоколад
      Фото: pixabay.com
      64
      0

      Свою разработку они хотят запетентовать.

      Владивосток. Дальний Восток. Ученые из Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ШБМ ДВФУ) придумали новый способ приготовления шоколада с добавлением морской капусты. По мнению разработчиков, получилось вкусно и питательно, пишет SVOPI.

      Ученые из Владивостока смешали в определенной пропорции ламинарию и традиционные составляющие шоколада. Полученные продукт они назвали «наношоколадом». По их мнению, новый способ приготовления сладости позволяет доставить в организм все полезные вещества.

      Ученые планируют расширить ассортимент «наношоколада», добавив ягоды и дикорастущие растения Дальневосточной тайги.

      После получения патента технологию «наношоколада» отдадут в массовое производство.

      Морская капуста, или ламинария используется в пищу достаточно давно. Она способствует повышению иммунной системы, обогащает организм витаминами и минералами, благотворно сказывается на эндокринной системе. Даже в сушеном виде морская капуста сохраняет полезные свойства.

      18:40, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      64
      0
      #нанотехнологии\n#Дальний Восток\n#ученые\n#шоколад
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа