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      «Президентский» автомобиль заметили во время тест-драйва в Швеции

      16:35, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      16:35, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      71
      0
      #Президент России\n#автомобиль\n#тест-драйв
      Фото: motor1.com
      71
      0

      Автомобиль проекта «Кортеж» сфотографировали на замерзшем озере.

      Швеция. На замерзшем озере в Швеции прошел тест-драйв президентского седана из проекта «Кортеж». Заснять его удалось фотографам интернет-издания Motor1. На снимках виден автомобиль, который напоминает старые модели Rolls-Royce и Bentley.

      Проект «Кортеж» запустили еще в 2012 году. Его основная цель заключалась в создании транспортных средств для первых лиц России. Как сообщает Motor1, автомобили из проекта «Кортеж» будут доступны каждому, кто сможет себе позволить покупку.

      Создатели планируют разработать 4 типа кузова: внедорожник, седан, минивэн и лимузин. Всего выпустят 5000 автомобилей. Первая партия поступит в продажу в конце 2017 года или начале 2018, оставшиеся – в 2020 году.

      16:35, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      71
      0
      #Президент России\n#автомобиль\n#тест-драйв
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