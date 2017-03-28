«Президентский» автомобиль заметили во время тест-драйва в Швеции

Автомобиль проекта «Кортеж» сфотографировали на замерзшем озере.

Швеция. На замерзшем озере в Швеции прошел тест-драйв президентского седана из проекта «Кортеж». Заснять его удалось фотографам интернет-издания Motor1. На снимках виден автомобиль, который напоминает старые модели Rolls-Royce и Bentley.

Проект «Кортеж» запустили еще в 2012 году. Его основная цель заключалась в создании транспортных средств для первых лиц России. Как сообщает Motor1, автомобили из проекта «Кортеж» будут доступны каждому, кто сможет себе позволить покупку.

Создатели планируют разработать 4 типа кузова: внедорожник, седан, минивэн и лимузин. Всего выпустят 5000 автомобилей. Первая партия поступит в продажу в конце 2017 года или начале 2018, оставшиеся – в 2020 году.