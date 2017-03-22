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      Клещи и ядовитые гадюки проснулись в России на 2 недели раньше

      13:50, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      13:50, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      56
      0
      #клещи\n#Москва\n#весна
      Фото: pixabay.com
      56
      0

      Причиной пробуждения стала аномально теплая весна.

      Москва. Клещи и гадюки в России активизировались раньше срока на 2 недели. Как сообщает «НТВ», за медицинской помощью уже обратились 163 человека.

      Роспотребнадзор начал мониторинг инфекций, которые переносят клещи, а в регионах уже начали обрабатывать территории.  

      Сильной атаке клещей подверглись жители Омска, Сочи, Красноярского края и Ярославской области. В Солнечногорском районе Московской области клещи покусали 5 человек. В подмосковном парке «Лосиный остров» пробудились еще и ядовитые гадюки. По мнению специалистов, их яд весной опаснее, чем в любое другое время года.

      Ядовитую гадюку отличают по узорам в виде зигзагов на спине и отсутствию желтых пятен по бокам головы.

      13:50, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      56
      0
      #клещи\n#Москва\n#весна
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