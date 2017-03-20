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      Урал признали самым грязным регионом России

      17:45, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      17:45, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      21
      0
      #экология\n#рейтинг\n#Россия
      Фото: pixabay.com
      21
      0

      «Национальная служба новостей» опубликовала «Экологический рейтинг субъектов РФ» по итогам зимы 2016-2017 годов.

      Москва. Согласно «Экологическому рейтингу субъектов РФ», в стране нет ни одного региона с отличной экологической ситуацией. По данным «ФедералПресс», наиболее чистыми признали Тамбовскую область, Республику Алтай и Алтайский край, Ульяновскую, Белгородскую и Тюменскую области. Хорошая экологическая обстановка отмечается в Чукотском автономном округе и в Санкт-Петербурге и Москве. В список самых «грязных» регионов вошли Курганская, Оренбургская, Тверская, Московская, Ленинградская, Свердловская и Челябинская области.

      Наиболее чистые экологические области – регионы, где сосредоточено сельское хозяйство. Самые грязные – субъекты, где организована промышленная зона. В основном это Урал. Директор организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов отмечает, что в России нет ни одного региона, которому можно было бы присудить отметку «отлично».

      Напомним, что 2017 год в России объявлен годом экологии. Однако сильных изменений на данный момент пока не наблюдается, по мнению члена Общественного совета при Росприроднадзоре Андрея Нагибина. «Зеленый патруль» планирует выпустить следующие рейтинги летом, осенью и зимой. 

      17:45, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      21
      0
      #экология\n#рейтинг\n#Россия
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