Урал признали самым грязным регионом России

«Национальная служба новостей» опубликовала «Экологический рейтинг субъектов РФ» по итогам зимы 2016-2017 годов.

Москва. Согласно «Экологическому рейтингу субъектов РФ», в стране нет ни одного региона с отличной экологической ситуацией. По данным «ФедералПресс», наиболее чистыми признали Тамбовскую область, Республику Алтай и Алтайский край, Ульяновскую, Белгородскую и Тюменскую области. Хорошая экологическая обстановка отмечается в Чукотском автономном округе и в Санкт-Петербурге и Москве. В список самых «грязных» регионов вошли Курганская, Оренбургская, Тверская, Московская, Ленинградская, Свердловская и Челябинская области.

Наиболее чистые экологические области – регионы, где сосредоточено сельское хозяйство. Самые грязные – субъекты, где организована промышленная зона. В основном это Урал. Директор организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов отмечает, что в России нет ни одного региона, которому можно было бы присудить отметку «отлично».

Напомним, что 2017 год в России объявлен годом экологии. Однако сильных изменений на данный момент пока не наблюдается, по мнению члена Общественного совета при Росприроднадзоре Андрея Нагибина. «Зеленый патруль» планирует выпустить следующие рейтинги летом, осенью и зимой.