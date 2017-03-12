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Арктическая экспедиция Минобороны России первой в мире добралась до острова Котельный на технике

19:39, 12 марта, 2017
Георгий Поветкин
19:39, 12 марта, 2017
Георгий Поветкин
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#наука\n#Минобороны\n#Арктика
Фото: Пресс-служба Минобороны России
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Миссия передвигалась по ледовому покрытию моря Лаптевых.

Мирный. Арктическая экспедиция Минобороны России стала первой научной миссией в мире, участники которой преодолели более 1100 км до острова Котельный архипелага Новосибирские острова по ледовому покрытию моря Лаптевых на технике. Об этом сообщают «Известия».

 «Члены экспедиции Минобороны стали первыми в мире, кому удалось дойти на технике от материковой части до острова Котельный», — сообщили представители ведомства.

По информации замминистра обороны России Дмитрия Булгакова, во время экспедиции было проведено около сотни различных исследований и лабораторных работ. Специалисты проводят тесты военной и специальной техники в арктических условиях, где температура опускается до минус 60 градусов. Они изучают эргономические возможности проведения ремонта техники.

Через несколько дней участники миссии отправятся в обратный путь.

19:39, 12 марта, 2017
Георгий Поветкин
404
0
#наука\n#Минобороны\n#Арктика

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