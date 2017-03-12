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Российский хоккеист Овечкин насмешил партнеров по команде падением за борт при смене звеньев

17:03, 12 марта, 2017
Георгий Поветкин
17:03, 12 марта, 2017
Георгий Поветкин
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#США\n#хоккей\n#Россия\n#Александр Овечкин\n#Вашингтон
Фото: НТВ
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Минувшей ночью «Вашингтон», за который выступает спортсмен, в гостях потерпел поражение от «Лос-Анджелеса» со счетом 2:4.

Лос-Анджелес. США. Российский хоккеист Овечкин насмешил партнеров по команде падением за борт при смене звеньев. Минувшей ночью «Вашингтон», за который выступает спортсмен, в гостях потерпел поражение от «Лос-Анджелеса» со счетом 2:4.

Уходя со льда на смену, Овечкин не смог перескочить через борт, потерял равновесие и рухнул в ноги партнеров по команде.

В этой встрече игрок сборной России не смог отметиться результативными действиями на льду. 

Овечкин насмешил коллег и болельщиков, неуклюже рухнув за бортик

17:03, 12 марта, 2017
Георгий Поветкин
600
0
#США\n#хоккей\n#Россия\n#Александр Овечкин\n#Вашингтон

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