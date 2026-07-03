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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Средняя ежемесячная зарплата в Удмуртии увеличилась

12:25, 03 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Средняя ежемесячная зарплата в Удмуртии увеличилась
12:25, 03 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
39
0
#финансы\n#зарплаты\n#Удмуртия\n#Удмуртстат\n#Ижевск
Источник фото: ИА «Сусанин»
39
0

На апрель она превысила 85 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртстат поделился данными о рынке труда и зарплат в Удмуртии за апрель 2026 года. По среднемесячной номинальной начисленной заработной плате УР заняла 4 место по ПФО с показателем 85 326 рублей, наибольший показатель у Татарстана (98 316 рублей), наименьший — у Мордовии (70 359 рублей). 

По данным Удмуртстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в УР возросла на 19% по сравнению с апрелем 2025 года. 

Реальная зарплата (с учётом инфляции) увеличилась на 11,9%. 

По среднемесячной номинальной начисленной зарплате лидирует сфера добычи полезных ископаемых, в топ три также: деятельность в области информации и связи; финансовая и страховая деятельность.

 

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12:25, 03 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
39
0
#финансы\n#зарплаты\n#Удмуртия\n#Удмуртстат\n#Ижевск