Ижевск. Удмуртия. Удмуртстат поделился данными о рынке труда и зарплат в Удмуртии за апрель 2026 года. По среднемесячной номинальной начисленной заработной плате УР заняла 4 место по ПФО с показателем 85 326 рублей, наибольший показатель у Татарстана (98 316 рублей), наименьший — у Мордовии (70 359 рублей).

По данным Удмуртстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в УР возросла на 19% по сравнению с апрелем 2025 года.

Реальная зарплата (с учётом инфляции) увеличилась на 11,9%.

По среднемесячной номинальной начисленной зарплате лидирует сфера добычи полезных ископаемых, в топ три также: деятельность в области информации и связи; финансовая и страховая деятельность.