В Москве пенсионер выиграл в лотерею около 170 миллионов рублей

Москва. Лотерейный билет принес пожилому москвичу выигрыш в 169,966 млн рублей. Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на распространителя гослотерей «Столото».

Бывший инженер-авиаконструктор на пенсии по имени Сергей (более подробные данные о себе он приводить отказался) купил многотиражный билет стоимостью 1 250 рублей. В результате он сорвал джекпот.

С выигрыша пенсионер заплатит налог в размере 25 млн 395 тыс. рублей. Остаток в 144,5 млн рублей ему выплатят в течение полугода. На эти деньги счастливчик намерен приобрести автомобиль, а также поделиться с родственниками.