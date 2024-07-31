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В Москве пенсионер выиграл в лотерею около 170 миллионов рублей

13:11, 31 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Москве пенсионер выиграл в лотерею около 170 миллионов рублей
13:11, 31 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
82
0
#Москва\n#пенсионеры\n#деньги\n#лотерея
Фото: pxhere.com
82
0

Деньги за вычетом подоходного налога он получит в течение полугода.

Москва. Лотерейный билет принес пожилому москвичу выигрыш в 169,966 млн рублей. Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на распространителя гослотерей «Столото». 

Бывший инженер-авиаконструктор на пенсии по имени Сергей (более подробные данные о себе он приводить отказался) купил многотиражный билет стоимостью 1 250 рублей. В результате он сорвал джекпот.

С выигрыша пенсионер заплатит налог в размере 25 млн 395 тыс. рублей. Остаток в 144,5 млн рублей ему выплатят в течение полугода. На эти деньги счастливчик намерен приобрести автомобиль, а также поделиться с родственниками.

13:11, 31 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
82
0
#Москва\n#пенсионеры\n#деньги\n#лотерея