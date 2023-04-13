Россиянам разрешат списывать долги до 1 миллиона рублей без суда

Москва. Процедуру внесудебного банкротства распространят на долги граждан до 1 млн рублей. Это вдвое выше нынешнего лимита в 500 тыс., соответствующий законопроект Минэкономразвития одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишут «Известия».

Как рассказал изданию первый замминистра экономического развития России Илья Торосов, после рассмотрения на заседании кабмина проект должен поступить в Госдуму, причем он может быть принят уже в весеннюю сессию.

В документе говорится также о расширении категорий граждан, которые могут воспользоваться внесудебным банкротством. В них войдут пенсионеры и лица, получающие пособия на детей и по беременности. Сейчас их заявления на признание банкротами нередко отклоняются в связи с наличием постоянного дохода.

Как разъяснил изданию член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, важно и то, что в случае принятия закона этим гражданам не придется документально доказывать, что соцвыплата является у них единственным доходом, достаточно просто заявить об этом.

Напомним, упростить процедуру внесудебного банкротства для граждан поручил в ноябре 2022 года президент России Владимир Путин. На сегодня списать долги свыше 500 тыс. рублей можно только через суд, что влечет высокие издержки на оплату услуг финансового управляющего.