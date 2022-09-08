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Минфин России предложил вернуть пенсионные накопления граждан в их собственность

13:05, 08 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
Минфин России предложил вернуть пенсионные накопления граждан в их собственность
13:05, 08 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
76
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#Россия\n#приватизация\n#пенсия
Фото: unsplash.com
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Речь идёт о средствах, замороженных с 2014 года.

Москва. В Минфине России предложили передать пенсионные накопления граждан в их собственность. Как передают «Ведомости», предложение провести «приватизацию» пенсионных накоплений россиян вошло в совместную презентацию Минфина и Центробанка, представленную на совещании министром финансов Антоном Силуановым и председателем регулятора Эльвирой Набиуллиной.

Уточняется, что речь идёт о предоставлении гражданам права инвестировать свои пенсионные накопления по собственному выбору при условии соблюдения определенных критериев. Предполагается, что россиянам передадут накопления, сформированные по системе обязательного пенсионного страхования и замороженные после 2014 года.

Сейчас сбережения фактически находятся в государственной собственности. Этот «технический нюанс» предполагается преодолеть. В планах правительства — формирование системы, при которой граждане смогут выбрать, оставлять ли им деньги под управлением фонда – ПФР или НПФ – либо инвестировать самостоятельно, отметил собеседник издания.

13:05, 08 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
76
0
#Россия\n#приватизация\n#пенсия