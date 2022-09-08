Минфин России предложил вернуть пенсионные накопления граждан в их собственность

Москва. В Минфине России предложили передать пенсионные накопления граждан в их собственность. Как передают «Ведомости», предложение провести «приватизацию» пенсионных накоплений россиян вошло в совместную презентацию Минфина и Центробанка, представленную на совещании министром финансов Антоном Силуановым и председателем регулятора Эльвирой Набиуллиной.

Уточняется, что речь идёт о предоставлении гражданам права инвестировать свои пенсионные накопления по собственному выбору при условии соблюдения определенных критериев. Предполагается, что россиянам передадут накопления, сформированные по системе обязательного пенсионного страхования и замороженные после 2014 года.

Сейчас сбережения фактически находятся в государственной собственности. Этот «технический нюанс» предполагается преодолеть. В планах правительства — формирование системы, при которой граждане смогут выбрать, оставлять ли им деньги под управлением фонда – ПФР или НПФ – либо инвестировать самостоятельно, отметил собеседник издания.