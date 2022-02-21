Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Ижевское оружие Спецпроект
Удмуртия 18+ Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Один телефонный звонок Лонгрид Спортивный подарок спортивному посёлку Лонгрид Любите цирк, друзья Лонгрид

Мошенники начали переводить деньги, чтобы втереться в доверие

13:42, 21 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Мошенники начали переводить деньги, чтобы втереться в доверие
13:42, 21 февраля, 2022
Евгений Кандаков
306
0
#финансы и деньги\n#личные финансы\n#интернет\n#инвестиции\n#мошенники
Фото: pixabay.com
306
0

Получив 10-15 тысяч рублей, граждане вкладывают в фейковые инвестиции гораздо более крупные суммы.

Москва. Финансовые аферисты изобрели новую схему обмана граждан. Чтобы вызвать доверие, мошенники сперва переводят деньги на карту, предупреждают «Известия».

О новом виде жульничества рассказал директор по безопасности «Почта Банка» Станислав Павлунин. По словам специалиста, мошенники заманивают новых жертв в свои сети не только обещаниями сверхприбылей в фейковых инвестиционных проектах.

Гражданам, поддавшимся на уговоры вложить незначительные суммы, действительно переводят на карты порядка 10-15 тыс. рублей под видом заработка на первых сделках. После этого люди начинают безоговорочно верить вышедшим на них через интернет «благодетелям» и отправляют на предложенные счета все свои сбережения, нередко даже берут для такого «бизнеса» кредиты. Однако в итоге эти деньги исчезают, а липовые «инвесторы» перестают отвечать на письма обманутых вкладчиков.

Желающим вложить деньги в тот или иной финансовый проект эксперты советуют соблюдать меры предосторожности. Для начала необходимо изучить отзывы о компании, в том числе на профильных сайтах и форумах. Кроме того, поводом для сомнений в надежности брокера является отсутствие контактных телефонов и адреса представителя фирмы, а также регистрация электронной почты на бесплатных сервисах.

13:42, 21 февраля, 2022
Евгений Кандаков
306
0
#финансы и деньги\n#личные финансы\n#интернет\n#инвестиции\n#мошенники