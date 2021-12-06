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Банки могут заставить компенсировать клиентам ущерб от финансовых мошенничеств

12:33, 06 декабря, 2021
Евгений Кандаков
Банки могут заставить компенсировать клиентам ущерб от финансовых мошенничеств
12:33, 06 декабря, 2021
Евгений Кандаков
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#финансы и деньги\n#банки\n#вклады\n#Центробанк\n#ущерб\n#мошенники
Фото: pixabay.com
51
0

Речь идет о фиксированной сумме.

Москва. Банк России намерен обязать финансовые организации выплачивать компенсации жертвам мошенников. Об этом сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РБК.

Информацию подтвердили в нескольких крупных банках, работающих по всей России, отмечает агентство.

Чтобы получить компенсацию, пострадавший от действий аферистов должен будет обратиться в банк не позднее, чем на следующий день после потери денег. Тогда ему должны будут вернуть фиксированную сумму. Ее конкретный размер пока не определен. Не уточняется также методика расчета возмещения.

Однако известно, что финансовым организациям, которые не прилагают серьезных усилий для борьбы с мошенниками, придется возвращать клиентам потерянные деньги полностью.

Сейчас банки обязаны возвращать пропавшие средства только в случае, если они были переведены со счета без ведома владельца.

12:33, 06 декабря, 2021
Евгений Кандаков
51
0
#финансы и деньги\n#банки\n#вклады\n#Центробанк\n#ущерб\n#мошенники
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