Центробанк приравняет рассрочку к кредитованию

Цель инициативы — защита граждан от недобросовестных действий на рынке финансовых услуг.



Москва. Кредитованием без договора потребительского кредита назвала предлагаемую многими магазинами совместно с банками рассрочку глава ЦБ Эльмира Набиуллина. Об этом она заявила, выступая в Совете Федерации, пишет «Интерфакс».

Набиуллина предупредила, что в скором времени эта практика будет введена в регуляторное поле, а пока посоветовала финансовым организациям не вводить в заблуждение клиентов. По словам главы Центробанка, решить данный вопрос планируется в ближайшее время, он внесен в проект основных направлений развития финансового рынка на 2022-2024 годы.

Также Эльвира Набиуллина считает, что данные о товарах и услугах, приобретенных клиентом в рассрочку, должны учитываться бюро кредитных историй. Иначе страдают не только потребители, но и сторонние банки, когда предоставляют ссуды заемщикам, имеющим много рассрочек, поскольку фактически это тоже является долговой нагрузкой. Кроме того, приобретающие товары и услуги в рассрочку граждане совершенно не защищены законом, в отличие от лиц, берущих кредиты. На них не действуют правила информирования, ограничения по стоимости заемных средств и размеру штрафных санкций, а также возможности уступки прав требования.

Информация о планах ввести государственное регулирование рассрочки уже отправлена банкам, микрофинансовым организациям, потребкооперативам и ломбардам.