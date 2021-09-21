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В России вновь увеличат МРОТ

17:06, 21 сентября, 2021
Андрей Бирюков
В России вновь увеличат МРОТ
17:06, 21 сентября, 2021
Андрей Бирюков
198
0
#Россия\n#зарплата\n#МРОТ
Фото: twenty20.com
198
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Минимальная зарплата должна составить 13 600 рублей.

Москва. Россия. В России с 1 января 2022 года увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом сообщается на сайте Правительства Российской Федерации.

Как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, зарплата трёх миллионов россиян с нового года вырастет благодаря повышению МРОТ. Таким образом минимальная заработная плата должна составить 13 600 рублей. 

Напомним, на конец 2019 года МРОТ по России составлял 11 280 рублей. В 2020 году он составлял 12 130 рублей. С начала 2021 года минимальная оплата труда составляет 12 792 рубля. 

17:06, 21 сентября, 2021
Андрей Бирюков
198
0
#Россия\n#зарплата\n#МРОТ
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