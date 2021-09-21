В России вновь увеличат МРОТ

Минимальная зарплата должна составить 13 600 рублей.

Москва. Россия. В России с 1 января 2022 года увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом сообщается на сайте Правительства Российской Федерации.

Как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, зарплата трёх миллионов россиян с нового года вырастет благодаря повышению МРОТ. Таким образом минимальная заработная плата должна составить 13 600 рублей.

Напомним, на конец 2019 года МРОТ по России составлял 11 280 рублей. В 2020 году он составлял 12 130 рублей. С начала 2021 года минимальная оплата труда составляет 12 792 рубля.