Госдума обязала банки оставлять должникам минимальный доход

Закон начнет действовать с 1 февраля 2022 года.



Москва. Депутаты Госдумы приняли поправки в законодательство, запрещающие лишать должников минимального дохода. Соответствующий документ прошел третье, окончательное чтение, сообщает пресс-служба российского парламента.

В частности, изменения коснулись ряда статей Гражданского процессуального кодекса РФ и закона «Об исполнительном производстве». Они призваны защитить должников от изъятия в счет уплаты просроченного кредита минимального размера дохода, необходимого для существования самого неплательщика и находящихся на его иждивении лиц.

Чтобы судебные приставы не изымали минимальный доход, должнику необходимо передать в ФССП реквизиты банковского счета, на который он получает зарплату и (или) пенсию. При этом судебный пристав, ведущий исполнительное производство, обязан проинформировать должника о таком праве.

Документ должен начать действовать с 1 февраля 2022 года.

Напомним, 16 июня Госдума приняла законы, запрещающие банкам навязывать заемщикам дополнительные услуги, а коллекторам – общаться с родными и близкими должников.