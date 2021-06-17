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Госдума обязала банки оставлять должникам минимальный доход

18:23, 17 июня, 2021
Евгений Кандаков
Госдума обязала банки оставлять должникам минимальный доход
18:23, 17 июня, 2021
Евгений Кандаков
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#финансы и деньги\n#банки\n#Госдума\n#законы\n#кредиты\n#долги
Фото: pixabay.com
116
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Закон начнет действовать с 1 февраля 2022 года.

Москва. Депутаты Госдумы приняли поправки в законодательство, запрещающие лишать должников минимального дохода. Соответствующий документ прошел третье, окончательное чтение, сообщает пресс-служба российского парламента.

В частности, изменения коснулись ряда статей Гражданского процессуального кодекса РФ и закона «Об исполнительном производстве». Они призваны защитить должников от изъятия в счет уплаты просроченного кредита минимального размера дохода, необходимого для существования самого неплательщика и находящихся на его иждивении лиц.

Чтобы судебные приставы не изымали минимальный доход, должнику необходимо передать в ФССП реквизиты банковского счета, на который он получает зарплату и (или) пенсию. При этом судебный пристав, ведущий исполнительное производство, обязан проинформировать должника о таком праве.

Документ должен начать действовать с 1 февраля 2022 года.

Напомним, 16 июня Госдума приняла законы, запрещающие банкам навязывать заемщикам дополнительные услуги, а коллекторам – общаться с родными и близкими должников.

18:23, 17 июня, 2021
Евгений Кандаков
116
0
#финансы и деньги\n#банки\n#Госдума\n#законы\n#кредиты\n#долги