Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
За свободой – в походы Лонгрид Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя Лонгрид Молоку все возрасты покорны Лонгрид

Аналитики назвали российские курорты, где больше всего выросли цены на отдых

14:40, 14 июня, 2021
Екатерина Сентемова
Аналитики назвали российские курорты, где больше всего выросли цены на отдых
14:40, 14 июня, 2021
Екатерина Сентемова
65
0
#Россия\n#отдых\n#цены\n#путешествия
Фото: pixabay.com
65
0

Это произошло из-за увеличения спроса.

Аналитики выяснили на каких российских курортах подорожал отдых в 2021 году. Как пишут “Известия”, по сравнению с 2019 годом цены на курорты в России больше всего выросли в высшем ценовом сегменте в Феодосии, Коктебеле и Судаке. Они поднялись на 87%. 

Эксперты считают, что причиной динамики цен стал стал повышенный спрос туристов. 

Стоимость отдыха в премиальном сегменте на других пляжных курортах страны выросла на 30–50%, в среднем — на 15%, а в эконом — на 13%. 

В  Ялте и Сочи отдых подорожал на 20%, в Геленджике и Евпатории — на 13%, в Алуште и Анапе — на 12 и 8%. 

За 2 года цены на отдых в Анапе выросли на 44%, а в Евпатории — на 58%. 

В настоящий момент в среднем недельный тур с перелетом и проживанием в Крыму в июле обойдется россиянам в 47,4 тыс. рублей на человека, в Сочи — 38,4 тыс. рублей, в Геленджике — 47,7 тыс. рублей, в Анапе — 50,8 тыс. рублей.

14:40, 14 июня, 2021
Екатерина Сентемова
65
0
#Россия\n#отдых\n#цены\n#путешествия