Аналитики назвали российские курорты, где больше всего выросли цены на отдых

Это произошло из-за увеличения спроса.

Аналитики выяснили на каких российских курортах подорожал отдых в 2021 году. Как пишут “Известия”, по сравнению с 2019 годом цены на курорты в России больше всего выросли в высшем ценовом сегменте в Феодосии, Коктебеле и Судаке. Они поднялись на 87%.

Эксперты считают, что причиной динамики цен стал стал повышенный спрос туристов.

Стоимость отдыха в премиальном сегменте на других пляжных курортах страны выросла на 30–50%, в среднем — на 15%, а в эконом — на 13%.

В Ялте и Сочи отдых подорожал на 20%, в Геленджике и Евпатории — на 13%, в Алуште и Анапе — на 12 и 8%.

За 2 года цены на отдых в Анапе выросли на 44%, а в Евпатории — на 58%.

В настоящий момент в среднем недельный тур с перелетом и проживанием в Крыму в июле обойдется россиянам в 47,4 тыс. рублей на человека, в Сочи — 38,4 тыс. рублей, в Геленджике — 47,7 тыс. рублей, в Анапе — 50,8 тыс. рублей.