В России назвали тех, кто стал больше зарабатывать в пандемию

Треть россиян считают достойной зарплату в 50 тыс. рублей и не просят о прибавке.

Москва. В России названы отрасли с наибольшим ростом зарплат в пандемию. Как пишут «Известия», аналитики сервисов «СберИндекс» и «Работа.ру» перечислили специалистов, кто стал зарабатывать больше, чем до начала распространения коронавируса.

Лидерами по росту зарплат в период пандемии стали здравоохранение (+14,9%), информационные технологии и связь (+13,5%), а также агропромышленный комплекс (+7,7%). Увеличение окладов отмечается в сфере финансов и страхования (+7,7%), а также на добывающих предприятиях (+6,6%) и в торговле (+6,5%).

В то же время в организациях гостиничного бизнеса и общественного питания средний размер выплат уменьшился на 5,9%. Это вызвано прежде всего сокращением численности сотрудников в этих отраслях.

При этом, по данным соцопросов, около трети россиян не обращаются к начальству за прибавкой к окладу. Почти четверть опрошенных утверждают, что их заработная плата растет вне зависимости от повышения в должности. Еще 16% респондентов боятся испортить отношения с руководством.

Ранее сообщалось, что более трети работающих россиян считают месячный доход в 50–80 тыс. рублей достаточным для достойной жизни.