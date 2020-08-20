Транспортный налог могут отменить в России

Отказаться от этого сбора предлагается с 2021 года.



Москва. Законопроект об отмене транспортного налога подготовил член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев. Документ уже внесен на рассмотрение нижней палаты парламента, пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

Депутат указал на то, что и президент России, и представители общественных организаций автомобилистов неоднократно предлагали отказаться от этого сбора.

По словам Андрея Барышева, транспортный налог крайне плохо собирается. Возместить его можно за счет проведенной не так давно индексации размеров акциза на топливо. Отмена налога позволит более справедливо распределить расходы на строительство и ремонт дорог между федеральным центром, регионами и муниципалитетами. Также этот шаг облегчит материальное положение самых малообеспеченных категорий автовладельцев. Также предлагаемая мера будет стимулировать россиян к приобретению более экологичных транспортных средств, отмечается в документе.

Отменить транспортный налог предлагается с 2021 года.