В России планируют внедрить опцию пополнения банковских карт на кассах магазинов

Услуга будет востребована в местах, где нет банкоматов.



Москва. Россияне смогут вносить наличные на банковские карты в кассах магазинов. Такую услугу намерен запустить Центробанк, пишут «Известия» со ссылкой на «Россию 1».

Внедрение сервиса позволит жителям отдаленных и малонаселенных районов, где мало или совсем нет банкоматов, выполнять переводы наличных, погашение кредитов, а также онлайн-оплату товаров и услуг. Для запуска опции потребуется, вероятно, изменить действующее законодательство, рассказал в эфире телеканала глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

Точные сроки введения системы представитель финансового регулятора не назвал, но, по данным «Известий», несколько коммерческих банков и Visa уже рассматривают такую возможность.

Добавим, при внесении денег на карту через кассу магазина клиент должен будет совершить какую-либо покупку.