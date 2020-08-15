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Объём резервного фонда России увеличился на 1,8 трлн рублей

16:00, 15 августа, 2020
Юрий Абашев
Объём резервного фонда России увеличился на 1,8 трлн рублей
16:00, 15 августа, 2020
Юрий Абашев
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#бюджет\n#Россия\n#финансы и деньги\n#резервы
Фото: pixabay.com
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Изменения внесены на 2020 год.

Москва. Правительство России распорядилось увеличить объём Резервного фонда на 1,8 трлн рублей. Соответствующее распоряжение от 12 августа подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Документ опубликовали в субботу, 15 августа, на официальном портале правовой информации. Поручение дано федеральному Минфину.

«Внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 1 800 000 000 рублей», — говорится в сообщении.

В начале июля более 1 млрд рублей перенаправили в фонд из нацпроекта «Культура». Изменения коснулись модернизации кинозалов, проведения фестивалей и выставок. Перераспределение средств также затронет программы оцифровки материалов Госфильмфонда.

16:00, 15 августа, 2020
Юрий Абашев
170
0
#бюджет\n#Россия\n#финансы и деньги\n#резервы

 

 

 


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