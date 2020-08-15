Объём резервного фонда России увеличился на 1,8 трлн рублей

Изменения внесены на 2020 год.

Москва. Правительство России распорядилось увеличить объём Резервного фонда на 1,8 трлн рублей. Соответствующее распоряжение от 12 августа подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Документ опубликовали в субботу, 15 августа, на официальном портале правовой информации. Поручение дано федеральному Минфину.

«Внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 1 800 000 000 рублей», — говорится в сообщении.

В начале июля более 1 млрд рублей перенаправили в фонд из нацпроекта «Культура». Изменения коснулись модернизации кинозалов, проведения фестивалей и выставок. Перераспределение средств также затронет программы оцифровки материалов Госфильмфонда.