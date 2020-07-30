Правительство упростит оформление субсидий на оплату ЖКХ

С будущего года желающим ее получить не придется доказывать отсутствие долгов по платежам.



Москва. Российские власти изменят условия оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее постановление вступит в силу с начала будущего года, сообщается на официальном сайте правительства.

Как заявил на заседании кабмина в четверг, 30 июля, премьер-министр Михаил Мишустин, благодаря принятым изменениям, с начала следующего года желающим получить субсидию не придется получать справку об отсутствии задолженности по платежам. Вместо граждан всю необходимую информацию будет собирать уполномоченный орган.

«Все эти решения нужны, чтобы людям не приходилось ходить по инстанциям и кабинетам», - подытожил Михаил Мишустин.