Житель Пензы купил билет с выигрышем в 123 млн рублей

Джекпот оказался вторым по величине за все время существования данной лотереи.



Пенза. Пензенская область. 50 рублей, потраченные на лотерейный билет, принесли жителю Пензы 123 млн. Об этом сообщает пресс-служба компании – организатора розыгрыша.

Отмечается, что билет был приобретен 7 января на мобильной версии сайта. Суперприз, доставшийся счастливчику, составил 123 025 954 рубля.

Это второй по величине выигрыш в истории данной лотереи. В сентябре 2018 года житель Красноярска купил ее билет и сорвал джекпот в 135 млн рублей.