С января в России изменят порядок начисления некоторых льгот и одного налога

Реформы улучшат положение молодых семей, но в то же время могут отрицательно сказаться на малом бизнесе.

Москва. С наступлением 2020 года некоторые социальные льготы в России будут выплачивать по-новому. Законодательные новшества коснутся и части предпринимателей, пишет gazeta.spb со ссылкой на Life.ru.

В частности, с 1 января перестанут действовать детские пособия в размере 50 рублей. Ранее их получали матери во время отпуска по уходу за ребенком, а также аспиранты и студенты, ушедшие в академический отпуск по медицинским показаниям. Отмена неполная: льготу перестанут вновь предоставлять гражданам, которые могли бы на нее претендовать, но сохранят тем лицам, которым ее уже назначили ранее.

Одновременно будет расширен круг получателей новых, более крупных детских пособий. В силу вступят поправки к закону «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Согласно им, с 2020 года семья, доход которой составляет менее двух прожиточных минимумов, при рождении первого и второго ребенка будет получать пособие в размере средней зарплаты по региону. Выплаты будут осуществляться, пока ребенку не исполнится три года. Раньше на такое пособие могли рассчитывать родители троих и более детей.

Кроме того, с 1 января в России отменят единый налог на вмененный доход (ЕНВД) для ряда категорий плативших его предпринимателей. По оценкам экспертов, это может привести к росту сборов с малого бизнеса в пределах 50%. В результате, как ожидается, многие небольшие компании уйдут в «тень» либо покинут рынок.

Добавим, с 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличат на 850 рублей. После этого он «подрастет» до 12 130 рублей.

Еще одно новшество, которое коснется в будущем году миллионов россиян – стипендии для предпенсионеров (граждан старше 50 лет), которые пожелают освоить востребованные на рынке специальности. Во время учебы данной категории лиц будут начислять выплаты в размере МРОТ, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты.