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Сбербанк заявил о перевыпуске карт после утечки данных клиентов

10:00, 06 октября, 2019
Дарья Саушина
Сбербанк заявил о перевыпуске карт после утечки данных клиентов
10:00, 06 октября, 2019
Дарья Саушина
193
0
#бизнес\n#безопасность\n#Сбербанк\n#пластиковые карты
Фото: @arzik2
193
0

По словам Германа Грефа, украденные данные не публиковались в открытом доступе.

Москва. Сбербанк перевыпустил карты клиентов после утечки данных. Об этом со ссылкой на главу финансовой организации Германа Грефа пишет РБК. По словам руководителя банка, речь идет о картах порядка 200 человек. Украденные данные не публиковались в открытом доступе.

В Сбербанке также сообщили, что в утечке данных подозревают 28-летнего сотрудника компании, который работал руководителем сектора в одном из бизнес-подразделений банка. У него был доступ к базам данных клиентов, а информацию он пытался украсть «в корыстных целях». По словам Грефа, преступление удалось раскрыть «в течение считанных часов».

10:00, 06 октября, 2019
Дарья Саушина
193
0
#бизнес\n#безопасность\n#Сбербанк\n#пластиковые карты

 

 

 


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