Сбербанк заявил о перевыпуске карт после утечки данных клиентов

По словам Германа Грефа, украденные данные не публиковались в открытом доступе.

Москва. Сбербанк перевыпустил карты клиентов после утечки данных. Об этом со ссылкой на главу финансовой организации Германа Грефа пишет РБК. По словам руководителя банка, речь идет о картах порядка 200 человек. Украденные данные не публиковались в открытом доступе.

В Сбербанке также сообщили, что в утечке данных подозревают 28-летнего сотрудника компании, который работал руководителем сектора в одном из бизнес-подразделений банка. У него был доступ к базам данных клиентов, а информацию он пытался украсть «в корыстных целях». По словам Грефа, преступление удалось раскрыть «в течение считанных часов».