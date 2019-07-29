Анонимные электронные кошельки собрались запретить в России

Совет Федерации принял соответствующие поправки в закон.

Москва. В России клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay смогут пополнять кошельки только после идентификации личности. Как сообщил РБК в понедельник, 29 июля, таким образом власти страны пытаются бороться с финансированием наркотиков и терроризма.

Обладатели анонимных электронных кошельков больше не смогут пополнять их наличными через терминалы и офисы операторов сотовой связи. Теперь необходимо использовать банковский счёт. Соответствующие поправки в закон о национальной платёжной системе одобрил Совет Федерации. Теперь документ ляжет на подпись президенту России.

«Эти поправки внесены по просьбе службы финансового мониторинга, так как эти кошельки могут использоваться для финансирования распространения наркотиков, терроризма и так далее», — сказал РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.