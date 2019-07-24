Госдума снизила НДС на фрукты и ягоды и повысила на пальмовое масло

Закон вступит в силу не раньше 1 октября 2019 года.

Москва. В Госдуме России приняли закон, предусматривающий снижение до 10% с 20% ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличение ставки для пальмового масла до 20% с 10%. Об этом в среду, 24 июля сообщило РИА Новости.

Закон должен вступить в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Для данного налога это квартал, поэтому не раньше 1 октября 2019 года.

По мнению законодателей, льготная ставка налога для фруктов и ягод позволит российским производителям увеличить объёмы оборотных средств и направить их на закладку новых садов. В свою очередь, увеличение НДС для пальмового масла принесёт бюджету дополнительные средства, которые можно будет направить на поддержку производства молока.

«Таким образом, у российских потребителей появится больше возможностей покупать действительно натуральные молочные продукты, произведённые с применением натурального сливочного, а не пальмового масла. А у российских предприятий появится больше стимулов вкладывать в развитие молочного животноводства», — отметил первый зампред комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.