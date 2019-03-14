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Минприроды России оценило стоимость полезных ископаемых в стране

11:31, 14 марта, 2019
Анна Торхова
11:31, 14 марта, 2019
Анна Торхова
64
0
#нефть\n#газ\n#Россия\n#золото\n#деньги\n#алмазы
Фото: pixabay.com
64
0

Запасы нефти составили сумму почти в 40 трлн рублей.

Москва. Минприроды России оценило стоимость всех полезных ископаемых в стране. Об этом пишет РБК.

Запасы нефти в стране составили 39,6 трлн рублей, газа – более 11 трлн рублей, коксующегося угля – около 2 трлн рублей, алмазов – 505 млрд рублей, а золота – 480 млрд рублей.

Совокупная стоимость всех ресурсов страны составила 55,2 трлн рублей.

При этом в натуральном выражении в России насчитывается 9,04 млрд тонн нефти, газа - 14,47 трлн куб. м, золота — 1407 тонн, а алмазов - 375 млн метрических каратов.

11:31, 14 марта, 2019
Анна Торхова
64
0
#нефть\n#газ\n#Россия\n#золото\n#деньги\n#алмазы

 

 

 


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