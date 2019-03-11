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В Центробанке заявили о росте долговой нагрузки россиян

19:00, 11 марта, 2019
Анна Торхова
19:00, 11 марта, 2019
Анна Торхова
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#Москва\n#Центробанк\n#кредит
Фото: wikipedia.org
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В связи с этим банк вводит новый инструмент регулирования.

Москва. В Центробанке рассказали о росте долговой нагрузки россиян. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА «Новости».

По словам первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, процентные ставки по кредитам существенно снизились, однако несмотря на это начала расти долговая нагрузка.

В связи с этим в 2019 году банк введет регулятор – коэффициент долговой нагрузки.

Сообщается, что по итогам прошлого года больше всего кредитов зарегистрировано у жителей Калмыкии.

19:00, 11 марта, 2019
Анна Торхова
129
0
#Москва\n#Центробанк\n#кредит

 

 

 


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