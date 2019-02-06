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Москва выдала кредит Кубе в 38 млн евро на приобретение российской военной техники

09:59, 06 февраля, 2019
Дарья Снидкова
09:59, 06 февраля, 2019
Дарья Снидкова
219
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#Куба\n#международное сотрудничество\n#техника\n#Россия.\n#кредит
Фото: Минобороны России
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Соглашение подписали в рамках технологического сотрудничества.

Москва. Кредит в 38 млн евро (более 2,8 млрд рублей) выделила Москва Кубе для приобретения островным государством российской военной техники. Об этом пишут «Известия».

Соглашение подписано в рамках программы технологического сотрудничества. Документ уже прошел внутригосударственные процедуры в России, сообщил глава федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев «Коммерсанту».

«Такое взаимодействие носит стратегический характер, дает Кубе возможность на долгосрочной основе развивать свой ВПК. И эти деньги в рамках госкредита, о которых вы говорите, пойдут именно на развитие технологического сотрудничества и на оказание технического содействия кубинской стороне», — сказал Шугаев.

09:59, 06 февраля, 2019
Дарья Снидкова
219
0
#Куба\n#международное сотрудничество\n#техника\n#Россия.\n#кредит

 

 

 


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