Стоимость обязательной регистрации смартфонов в России не превысит 100 рублей

В Совфеде прокомментировали проект о платной регистрации смартфонов

Москва. Стоимость обязательной регистрации смартфонов с выходом в интернет по международному идентификатору не превысит 100 рублей с человека. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

По словам инициатора и первого зампреда комитета Совфеда по конституционному законодательству Людмилы Боковой, законопроект может начать действовать в стране в следующем году.

«Это не заградительный тариф, а своеобразная компенсация работы системы по аналогии с существующей сейчас платой за перенесение абонентского номера», — сказала она.

Инициатива коснётся смартфонов, самостоятельно ввезенных в Россию после вступления закона в силу.

Власти ожидают, что новая норма уменьшит число краж и повысит уровень раскрываемости подобных преступлений.

Законопроект может быть рассмотрен Госдумой до конца весенней сессии.

Напомним, ранее РБК сообщили, что в Совфеде подготовили проект о платной регистрации всех устройств, работающих в сотовых сетях.