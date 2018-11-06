Россиянам не придется доказывать отсутствие долгов за ЖКХ для получения льгот

Соответствующий закон приняла Госдума.

Москва. Россияне больше не будут доказывать отсутствие долгов за услуги ЖКХ. Как пишет «Федеральное агентство новостей», соответствующий законопроект приняла Госдума.

До принятия закона, чтобы получить субсидии и компенсации, необходимо было доказать отсутствие задолженностей. Сейчас их отсутствие будет подтверждать вступившее в законную силу судебное решение, опираясь на банк данных.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект восстановит социальную справедливость и освободит людей от бюрократической волокиты.