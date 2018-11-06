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Россиянам не придется доказывать отсутствие долгов за ЖКХ для получения льгот

18:20, 06 ноября, 2018
Дарья Снидкова
18:20, 06 ноября, 2018
Дарья Снидкова
218
0
#ЖКХ\n#Москва\n#долги
Фото: http://kolomna-news.ru
218
0

Соответствующий закон приняла Госдума.

Москва. Россияне больше не будут доказывать отсутствие долгов за услуги ЖКХ. Как пишет «Федеральное агентство новостей», соответствующий законопроект приняла Госдума.

До принятия закона, чтобы получить субсидии и компенсации, необходимо было доказать отсутствие задолженностей. Сейчас их отсутствие будет подтверждать вступившее в законную силу судебное решение, опираясь на банк данных.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект восстановит социальную справедливость и освободит людей от бюрократической волокиты.

 

 

18:20, 06 ноября, 2018
Дарья Снидкова
218
0
#ЖКХ\n#Москва\n#долги

 

 

 


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