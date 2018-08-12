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Антон Силуанов допустил возможность отказа от доллара при торговле нефтью

16:07, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
16:07, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
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#нефть\n#финансы и деньги\n#доллар
Фото: rossaprimavera.ru
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По мнению министра финансов, доллар становится рисковым инструментом для расчетов.

Москва. Министр финансов России Антон Силуанов не исключил возможность отказа от доллара при торговле нефтью. Как пишет РБК, об этом он заявил, отвечая на вопрос ведущего программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». «Не исключено», - сказал глава Минфина.

«Мы существенно уменьшили наши вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов», — рассказал Силуанов.

Он также отметил, что правительство не планирует закрывать американские компании, которые работают в России, приведя в качестве примера «Макдональдс». «В этих компаниях работают наши граждане», — объяснил он позицию кабинета министров.

16:07, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
502
0
#нефть\n#финансы и деньги\n#доллар

 

 

 


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