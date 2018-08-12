Антон Силуанов допустил возможность отказа от доллара при торговле нефтью

По мнению министра финансов, доллар становится рисковым инструментом для расчетов.

Москва. Министр финансов России Антон Силуанов не исключил возможность отказа от доллара при торговле нефтью. Как пишет РБК, об этом он заявил, отвечая на вопрос ведущего программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». «Не исключено», - сказал глава Минфина.

«Мы существенно уменьшили наши вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов», — рассказал Силуанов.

Он также отметил, что правительство не планирует закрывать американские компании, которые работают в России, приведя в качестве примера «Макдональдс». «В этих компаниях работают наши граждане», — объяснил он позицию кабинета министров.