Нововведение вступит в силу с 1 января 2019 года.

Москва. Россиянам разрешат платить налоги за других людей. Потребовать возврата денег в этом случае сможет только сам налогоплательщик, сообщает пресс-служба ФНС России.

Также с 1 января физлица смогут оплачивать имущественные налоги единым платежом.

«Зачет платежа налоговые органы будут проводить самостоятельно при наступлении срока уплаты имущественных налогов. В первую очередь суммы будут зачтены в счет погашения недоимок и (или) задолженностей по соответствующим пеням и процентам по налогам при наличии таковых», - сообщают в пресс-службе.

Отмечается, что единый платеж сократит время на оформление документов, а также уменьшит количество ошибок при заполнении платежек.