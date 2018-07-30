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Финансирование программы по развитию Крыма могут увеличить на 37 млрд рублей

18:45, 30 июля, 2018
Анна Торхова
18:45, 30 июля, 2018
Анна Торхова
106
0
#бюджет\n#Крым\n#Россия\n#деньги
Фото: pixabay.com
106
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Программу продлят до 2022 года.

Севастополь. Минэкономразвития России планирует продлить федеральную программ по развитию Крыма до 2022 года. На её финансирование дополнительно выделят около 37 млрд рублей, пишут РИА «Новости».

Объем затрат пятилетней программы, которая в настоящее время рассчитана до 2020 года, составил 800 млрд рублей, 790 млрд рублей из которых – деньги из федерального бюджета.

На сегодняшний день в рамках проекта в соответствии с грфаиком реализуются 501 объект и мероприятия.

18:45, 30 июля, 2018
Анна Торхова
106
0
#бюджет\n#Крым\n#Россия\n#деньги

 

 

 


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