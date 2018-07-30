Семьи с инвалидами освободят от взносов на капремонт

Закон вступит в силу в январе 2019 года.

Москва. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий список льготников, которым могут компенсировать взносы на капитальный ремонт. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Каждый регион сможет компенсировать 50% расходов одиноким неработающим жителям, достигшим 70 лет и полную сумму пенсионерам, достигшим 80 лет. Также в список льготников попали семьи, состоящие только из пенсионеров или инвалидов первой и второй групп. Также половина суммы компенсируется членам семьи старше 70 лет включительно и 100% - пенсионерам, достигшим 80 лет.

Соответствующие льготы должны быть предусмотрены каждым регионом в Законе субъекта.