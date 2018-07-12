Госдума поддержала снижение неустойки за просрочку уплаты алиментов

Суд будет принимать решение исходя из материального и семейного положения алиментщика.

Москва. Госдума приняла закон о снижении размера неустойки за просрочку выплаты алиментов. Соответствующие изменения внесут в Семейный кодекс, сообщается в документе, опубликованном на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Суд будет принимать решение исходя из материального и семейного положения лица. При этом неустойка должна быть несоразмерна последствиям нарушения обязательства по уплате алиментов.

По словам главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой, размер долга иногда доходит до нескольких миллионов, а в семьях неплательщиков тоже могут быть дети, передает Российская Газета.