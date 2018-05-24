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Финансовый омбудсмен появится в России

17:30, 24 мая, 2018
Александра Бобрович
17:30, 24 мая, 2018
Александра Бобрович
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#споры\n#парламент\n#закон\n#финансы и деньги\n#Госдума
Фото: vk.com/duma (Государственная дума)
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Он будет регулировать финансовые споры между организациями и физическими лицами.

Москва. Финансовый омбудсмен появится в России по решению Госдумы. Соответствующий законопроект был принят в третьем чтении в четверг 24 мая, сообщается на сайте российского парламента.  

Так, новый уполномоченный будет регулировать финансовые споры между организациями и физическими лицами. При этом обращаться к нему за помощью можно в досудебном порядке.  

«Согласно закону, омбудсмен будет рассматривать обращения в отношении услуг, оказываемых кредитными организациями, страховыми организациями, обществами взаимного страхования», - говорится в сообщении Госдумы.  

Право назначить на должность финансового уполномоченного закрепили за Советом директоров Банка России. Также предполагается, что при омбудсмене появится служба финансовых уполномоченных по правам потребителей услуг финансовых организаций.  

Отмечается, что принятый закон будут внедрять поэтапно. Для финансовых организаций его положения вступят в силу в разное время.  

В частности, первыми начнут работать с новым омбудсменом страховые организации. Изменения коснутся их в 2019 году. Затем к 2020 году подключат микрофинансовые организации, а год спустя – банки.

17:30, 24 мая, 2018
Александра Бобрович
169
0
#споры\n#парламент\n#закон\n#финансы и деньги\n#Госдума

 

 

 


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