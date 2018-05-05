В России введут экологический сбор на одноразовую посуду

Взимать сбор планируется с 2019 года.

Москва. В России производителей одноразовой посуды заставят платить экологический сбор. Правительство планирует ввести новый налог в 2019 году, пишут «Известия».

«Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи. И я вам скажу, в следующем году он будет введен», - сообщил журналистам специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.