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Московский суд не признал криптовалюту имуществом и отказался взыскивать ее с должника

15:30, 26 февраля, 2018
Евгений Кандаков
15:30, 26 февраля, 2018
Евгений Кандаков
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#банкротство\n#долги\n#деньги\n#финансы и деньги\n#суд\n#криптовалюта
Фото: pixabay.com
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У банкрота осталось на криптокошельке 0,19 биткойна, или 1780 долларов.  

Москва. Биткойны вряд ли будут признаны в России полноценным имуществом. Как пишет РБК, в понедельник, 26 февраля, Арбитражный суд российской столицы отказался включать криптовалюту в конкурсную массу физического лица-банкрота, чтобы взыскать ее в счет задолженности. Эксперты считают, что данное решение может отразиться на судебной практике по подобным случаям. 

Издание сообщает, что Арбитражный суд Москвы разбирал спор между финансовым управляющим Алексеем Леоновым и должником Ильей Царьковым. Леонов просил включить в перечень имущества гражданина-банкрота 0,19 биткойна (около 1780 долларов США по курсу на 26 февраля), хранящегося в криптокошельке по адресу www.blockchain.info. 

Суд отказался удовлетворить данное требование. Причины пока не оглашены. Возможно, в итоге дело будет передано на рассмотрение более высокой инстанции. В то же время часть экспертов издания считает, что такое решение говорит о том, что криптовалюты в России никогда не будет признаны легальным имуществом, подлежащим к взысканию в счет долгов.   

Добавим, Илья Царьков был объявлен банкротом в октябре прошлого года с долгом в размере более 18 млн рублей по договору поручительства. Изъятие имущества Царькова поручили финансовому управляющему Алексею Леонову. Узнав о том, что у банкрота есть криптовалютный кошелек, он предложил включить его в конкурсную массу.

15:30, 26 февраля, 2018
Евгений Кандаков
323
0
#банкротство\n#долги\n#деньги\n#финансы и деньги\n#суд\n#криптовалюта

 

 

 

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