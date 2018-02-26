Московский суд не признал криптовалюту имуществом и отказался взыскивать ее с должника

У банкрота осталось на криптокошельке 0,19 биткойна, или 1780 долларов.

Москва. Биткойны вряд ли будут признаны в России полноценным имуществом. Как пишет РБК, в понедельник, 26 февраля, Арбитражный суд российской столицы отказался включать криптовалюту в конкурсную массу физического лица-банкрота, чтобы взыскать ее в счет задолженности. Эксперты считают, что данное решение может отразиться на судебной практике по подобным случаям.

Издание сообщает, что Арбитражный суд Москвы разбирал спор между финансовым управляющим Алексеем Леоновым и должником Ильей Царьковым. Леонов просил включить в перечень имущества гражданина-банкрота 0,19 биткойна (около 1780 долларов США по курсу на 26 февраля), хранящегося в криптокошельке по адресу www.blockchain.info.

Суд отказался удовлетворить данное требование. Причины пока не оглашены. Возможно, в итоге дело будет передано на рассмотрение более высокой инстанции. В то же время часть экспертов издания считает, что такое решение говорит о том, что криптовалюты в России никогда не будет признаны легальным имуществом, подлежащим к взысканию в счет долгов.

Добавим, Илья Царьков был объявлен банкротом в октябре прошлого года с долгом в размере более 18 млн рублей по договору поручительства. Изъятие имущества Царькова поручили финансовому управляющему Алексею Леонову. Узнав о том, что у банкрота есть криптовалютный кошелек, он предложил включить его в конкурсную массу.