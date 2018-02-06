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      СМИ: россияне смогут снимать деньги с карт на кассах магазинов

      13:40, 06 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      13:40, 06 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      327
      0
      #банки\n#сервис\n#проекты\n#магазины\n#деньги\n#финансы и деньги\n#нововведения
      Фото: pixabay.com
      327
      0

      Платежные системы тестируют новый сервис получения наличных.

      Москва. В СМИ появилась информация, что россияне смогут снимать деньги с карт на кассах магазинов. Как пишет РТ со ссылкой на «Ведомости», банки и платежные системы тестируют сервис, с помощью которого наличные могут выдавать POS-терминалы.  

      По информации СМИ, для того, чтобы получить деньги в магазине, нужно будет обратиться к продавцу. На кассе через  терминал расплатиться банковской картой и одновременно назвать нужную сумму. После ввода пин-кода банк, выдавший карту, одобрит покупку и выдачу денег.  

      В частности, возможность внедрения такого способа получения наличных проверят система Mastercard, так как в других странах он уже успешно работает. Кроме того, внедрением этой технологии также заинтересовался Сбербанк, который, по информации ряда изданий, даже провел несколько пилотных проектов. 

      13:40, 06 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      327
      0
      #банки\n#сервис\n#проекты\n#магазины\n#деньги\n#финансы и деньги\n#нововведения

       

       

       

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