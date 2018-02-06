СМИ: россияне смогут снимать деньги с карт на кассах магазинов

Платежные системы тестируют новый сервис получения наличных.

Москва. В СМИ появилась информация, что россияне смогут снимать деньги с карт на кассах магазинов. Как пишет РТ со ссылкой на «Ведомости», банки и платежные системы тестируют сервис, с помощью которого наличные могут выдавать POS-терминалы.

По информации СМИ, для того, чтобы получить деньги в магазине, нужно будет обратиться к продавцу. На кассе через терминал расплатиться банковской картой и одновременно назвать нужную сумму. После ввода пин-кода банк, выдавший карту, одобрит покупку и выдачу денег.

В частности, возможность внедрения такого способа получения наличных проверят система Mastercard, так как в других странах он уже успешно работает. Кроме того, внедрением этой технологии также заинтересовался Сбербанк, который, по информации ряда изданий, даже провел несколько пилотных проектов.