Центробанк объявил о введении временной администрации в Бинбанке

Руководство будет осуществляться Фондом консолидации банковского сектора.

Москва. Банк России принял решение ввести временную администрацию в Бинбанке. Как говорится на официальном сайте регулятора, эти функции возложат на Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора.

«Полномочия временной администрации <…> позволят провести корпоративные процедуры, необходимые для изменения размера уставного капитала и формирования органов управления банка» - говорится в сообщении.

Отмечается, что функции временной администрации УК ФКБС возьмет на себя с пятницы, 15 декабря.

Напомним, ранее стало известно, что руководство Бинбанка обратилось к Центробанку с просьбой провести санацию кредитной организации. К такому решению акционеры пришли после неудачных попыток исправить ситуацию с продажей активов. В свою очередь регулятор решил выступить в качестве инвестора и провести финансовое оздоровление Бинбанка с помощью Фонда консолидации банковского сектора.