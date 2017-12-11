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      Центробанк выкупил более 99% акций банка «ФК Открытие»

      17:54, 11 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      17:54, 11 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      21
      0
      #банки\n#банкротство\n#акции\n#Центробанк\n#финансы и деньги
      Фото: pixabay.com
      21
      0

      За допэмиссию организации Банк России заплатил почти 457 млрд рублей.

      Москва. Банк России стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций банка «ФК Открытие». Как сообщили в пресс-службе регулятора, Центробанк выкупил его допэмиссию за почти 457 млрд рублей.  

      Эти меры ЦБ РФ принял в качестве одной из мер по предотвращению банкротства финансовой организации.  

      Большая часть средств, пишет Интрефакс, пойдет на закрытие «дыры» в капитале банка, которая составляет почти 182 млрд рублей.  Для оказания финансовой помощи «Росгосстраху» и  негосударственным пенсионным фондам направят почти 85 млрд рублей.  Кроме того, для формирования нового капитала банка выделят 182 млрд рублей. 

      17:54, 11 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      21
      0
      #банки\n#банкротство\n#акции\n#Центробанк\n#финансы и деньги

       

       

       

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