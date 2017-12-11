Центробанк выкупил более 99% акций банка «ФК Открытие»

За допэмиссию организации Банк России заплатил почти 457 млрд рублей.

Москва. Банк России стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций банка «ФК Открытие». Как сообщили в пресс-службе регулятора, Центробанк выкупил его допэмиссию за почти 457 млрд рублей.

Эти меры ЦБ РФ принял в качестве одной из мер по предотвращению банкротства финансовой организации.

Большая часть средств, пишет Интрефакс, пойдет на закрытие «дыры» в капитале банка, которая составляет почти 182 млрд рублей. Для оказания финансовой помощи «Росгосстраху» и негосударственным пенсионным фондам направят почти 85 млрд рублей. Кроме того, для формирования нового капитала банка выделят 182 млрд рублей.