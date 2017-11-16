В Минфине предложили продать долг Украины другой стране

В 2013 году президент Янукович занял у Москвы 3 млрд долларов.

Москва. Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак предложил компромиссное решение по выплате долга Киева перед Москвой. Он может быть продан какой-либо другой стране, заявил чиновник в интервью РИА «Новости».

Сторчак напомнил, что украинским властям не раз предлагали рассмотреть варианты внесудебного урегулирования проблемы. Переговоры об этом через посредников идут и сейчас. Говорить о том, в какой стадии они находятся, замминистра отказался. Но отметил, что за долг Киева Москва готова взять и деньги, и ценные бумаги у любого государства, которое сумеет договориться о такой сделке с Украиной.

Напомним, речь идет о долге в 3 млрд долларов США, занятых в 2013 году, когда у власти в бывшей советской республике находился президент Виктор Янукович. В 2015 году новые власти Украины ввели мораторий на возвращение этих денег. Киевские политики объяснили данное решение тем, что деньги, перечисленные Москвой, якобы не являлись кредитом, а были «взяткой Москвы Януковичу». Однако МВФ признал этот долг суверенным.

В 2016 году Россия подала иск в Высокий суд Лондона по взысканию с Украины указанных 3 млрд долларов и в марте 2017 года выиграла процесс. Киев тут же подал апелляцию, которая будет рассмотрена в январе будущего года.

Тем временем Украина начала перечислять деньги, проигранные в ходе тяжбы с Россией в Высоком суде Лондона. В сентябре Киев компенсировал Москве судебные издержки по данному процессу на сумму в 1,16 млн фунтов стерлингов.