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      В Минфине предложили продать долг Украины другой стране

      16:55, 16 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      16:55, 16 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      318
      0
      #экономика\n#Украина\n#Россия\n#долги\n#финансы и деньги\n#суд
      Фото: pixabay.com
      318
      0

      В 2013 году президент Янукович занял у Москвы 3 млрд долларов.  

      Москва. Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак предложил компромиссное решение по выплате долга Киева перед Москвой. Он может быть продан какой-либо другой стране, заявил чиновник в интервью РИА «Новости»

      Сторчак напомнил, что украинским властям не раз предлагали рассмотреть варианты внесудебного урегулирования проблемы. Переговоры об этом через посредников идут и сейчас. Говорить о том, в какой стадии они находятся, замминистра отказался. Но отметил, что за долг Киева Москва готова взять и деньги, и ценные бумаги у любого государства, которое сумеет договориться о такой сделке с Украиной.   

      Напомним, речь идет о долге в 3 млрд долларов США, занятых в 2013 году, когда у власти в бывшей советской республике находился президент Виктор Янукович. В 2015 году новые власти Украины ввели мораторий на возвращение этих денег. Киевские политики объяснили данное решение тем, что деньги, перечисленные Москвой, якобы не являлись кредитом, а были «взяткой Москвы Януковичу». Однако МВФ признал этот долг суверенным.

      В 2016 году Россия подала иск в Высокий суд Лондона по взысканию с Украины указанных 3 млрд долларов и в марте 2017 года выиграла процесс. Киев тут же подал апелляцию, которая будет рассмотрена в январе будущего года. 

      Тем временем Украина начала перечислять деньги, проигранные в ходе тяжбы с Россией в Высоком суде Лондона. В сентябре Киев компенсировал Москве судебные издержки по данному процессу на сумму в 1,16 млн фунтов стерлингов.  

      16:55, 16 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      318
      0
      #экономика\n#Украина\n#Россия\n#долги\n#финансы и деньги\n#суд

       

       

       

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